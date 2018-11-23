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Cammu Keşmir'de çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 10:10 | Son Güncelleme

Hindistan askerleri ile çıkan çatışmada 6 direnişçi öldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada 6 direnişçi öldü.

Hindustan Times'ın haberine göre, ordu sözcüsü Rajesh Kalia, Hindistan güvenlik güçlerinin Bijbeihara Anantnag bölgesinde başlattığı operasyonda çıkan çatışmada 6 direnişçinin öldüğünü belirtti.

Çatışma bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini aktaran Kalia, Waghama Sutkipora köyünde operasyonun sürdüğünü ifade etti.

Halka, operasyon bölgesine yaklaşmama uyarısı yapıldı.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Anantnag Cammu Keşmir Hindistan

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