Cammu Keşmir'de çatışma

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada 6 direnişçi öldü.

Hindustan Times'ın haberine göre, ordu sözcüsü Rajesh Kalia, Hindistan güvenlik güçlerinin Bijbeihara Anantnag bölgesinde başlattığı operasyonda çıkan çatışmada 6 direnişçinin öldüğünü belirtti.

Çatışma bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini aktaran Kalia, Waghama Sutkipora köyünde operasyonun sürdüğünü ifade etti.

Halka, operasyon bölgesine yaklaşmama uyarısı yapıldı.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.