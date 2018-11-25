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Cammu Keşmir'de çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 10:04 | Son Güncelleme

Çatışmada 6 direnişçi ve 1 Hint askeri öldü

SRİNAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada 6 direnişçi ile bir Hint askeri hayatını kaybetti.

Hint ordusundan Albay Rajesh Kalia, güneydeki Shopian bölgesinde bir köyü kuşatan güvenlik güçlerinin direnişçilerle çatışmaya girdiğini belirterek, çatışmada 6 direnişçi ve bir Hint askerinin yaşamını yitirdiğini, bir askerin yaralandığını söyledi.

Yöre halkından yüzlerce kişinin direnişçilere destek vermek için çatışma bölgesine geldiği, güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinde en az 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Cammu Keşmir'in Bijbeihara Anantnag bölgesinde cuma günü güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon sırasında çıkan çatışmada da 6 direnişçi ölmüştü.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Cammu Keşmir çatışma

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