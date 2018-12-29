Cammu Keşmir'de çatışma

SRINAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada 4 direnişçinin ölümü üzerine Hindistan karşıtı protestolar düzenlendi.

Polis, Pulwama bölgesini kuşatan güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada 4 direnişçinin öldüğünü belirtti.

Direnişçilerin öldüğü haberinin duyulmasının ardından gerçekleşen Hindistan yönetimi karşıtı protestoda, emniyet güçlerinin göstericilere bilye atarlar ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu en az 6 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin çatışma sırasında mahalledeki bir evi patlayıcılarla imha ettiğini ve patlamada en az 2 evin de hasar gördüğünü söyledi.

- Keşmir sorunu

İngiltere 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.