Cammu Keşmir'de çatışma

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında iki bölgede çıkan çatışmada 4 direnişçi öldü.

Ülke basınında yer alan habere göre, emniyet biriminden yapılan açıklamada, güvenlik güçleriyle militanlar arasında Shopian ve Kupwara bölgelerinde çatışma çıktığı kaydedildi.

Çatışmalar sırasında Shopian'da 3 ve Kupwara'da bir militanın öldüğü belirtildi.

Güvenlik güçlerinin bölgede operasyonlara devam ettiği bildirildi.

Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında geçen hafta çıkan çatışmalarda 8 direnişçi ölmüştü.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.