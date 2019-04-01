Cammu Keşmir'de çatışma

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada 4 direnişçi öldü, 3 Hint güvenlik görevlisi yaralandı.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, direnişçilerle ilgili ihbar üzerine güvenlik güçleri Pulwama bölgesinde operasyon başlattı.

Hindistan ordu sözcüsü Rajesh Kalia, Lassipora yöresindeki operasyon sırasında güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada 4 direnişçinin öldüğünü belirtti.

Kalia, çatışma bölgesinde, direnişçilere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini ifade etti.

Polis, direnişçilere yönelik başlatılan operasyonda çıkan çatışma sırasında yaralanan 3 güvenlik görevlisinin hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.