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Cammu Keşmir'de çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 12:11 | Son Güncelleme

Hindistan güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışma 4 direnişçi öldü, 3 Hint güvenlik görevlisi yaralandı

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada 4 direnişçi öldü, 3 Hint güvenlik görevlisi yaralandı.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, direnişçilerle ilgili ihbar üzerine güvenlik güçleri Pulwama bölgesinde operasyon başlattı.

Hindistan ordu sözcüsü Rajesh Kalia, Lassipora yöresindeki operasyon sırasında güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada 4 direnişçinin öldüğünü belirtti.

Kalia, çatışma bölgesinde, direnişçilere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini ifade etti.

Polis, direnişçilere yönelik başlatılan operasyonda çıkan çatışma sırasında yaralanan 3 güvenlik görevlisinin hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak 2 özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Cammu Keşmir

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