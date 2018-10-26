Cammu Keşmir'de çatışmalar: 10 ölü

SRİNAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde son iki günde güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmalarda 8 direnişçi ile 2 Hint askeri öldü.

Yetkililer, dün Cammu Keşmir'in iki bölgesinde çıkan çatışmalarda 6 direnişçinin öldüğünü, bir Hint askerinin yaralandığını, direnişçilerin güneyde Tral bölgesinde ordu kampına düzenlediği saldırıda da bir askerin yaşamını yitirdiğini, bir diğerinin yaralandığını açıkladı.

Bugün askerlerin kuşattığı Sopore'ye bağlı bir köyde güvenlik güçleriyle direnişçilerin çatışmaya girdiği, olayda 2 direnişçi ve bir askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Çatışmalar üzerine bölgede Hindistan yönetimine karşı geniş çaplı gösteriler düzenlendi, direnişçilerin cenaze törenlerine on binlerce kişi katıldı.

Hint güvenlik güçlerinin, taş atan göstericileri havaya uyarı ateşi açarak ve göz yaşartıcı gazla dağıtmaya çalıştığı, en az 10 göstericinin yaralandığı ifade edildi.

- Keşmir sorunu

İngiltere 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.