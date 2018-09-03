Cammu Keşmir'de çatışmalar

SRINAGAR (AA) - Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde, Hint güvenlik güçlerinin, sivil protestoculara açtığı ateş sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yerel basında yer alan habere göre, Pulwama bölgesindeki Dusoo Köyü'nde Hint güvenlik güçlerinin Çevirme ve Arama Operasyonunu protesto eden sivillere ateş açıldı.

Başkent Srinagar'daki hastanenin başhekimi Doktor Salim Tak, olayda başına kurşun isabet eden 22 yaşındaki Feyaz Ahmed Vani adlı gencin hastaneye getirildiğinde ölmüş olduğunu belirtti.

Kurşunlara hedef olan 2 göstericinin de yaralandığı bildirildi.

- Keşmir sorunu

Himalayalar'da bulunan Keşmir bölgesi, Hindistan ve Pakistan arasında, İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i, Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.