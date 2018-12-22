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Cammu Keşmir'de çatışmalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 12:32 | Son Güncelleme

Çatışmada 6 direnişçi hayatını kaybetti

SRINAGAR (AA) - Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde Hint güvenlik güçleri ile bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında çıkan çatışmada 6 direnişçi hayatını kaybetti.

Emniyetten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin bölgenin güneyindeki Tral kasabasında direnişçilerin saklandığı iddia edilen eve düzenlediği baskına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 6 direnişçinin öldüğü bildirildi.

Direnişçilerin ölüm haberinin duyulması üzerine halkın sokaklara çıkarak olayı protesto ettiği, protestolar sırasında polisle göstericiler arasında arbede yaşandığı ifade edildi.

- Keşmir sorunu

İngiltere 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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bağımsızlık yanlısı direnişçiler Cammu Keşmir çatışma Hindistan

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