Cammu Keşmir'de çatışmalar

SRINAGAR (AA) - Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde Hint güvenlik güçleri ile bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında çıkan çatışmada 6 direnişçi hayatını kaybetti.

Emniyetten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin bölgenin güneyindeki Tral kasabasında direnişçilerin saklandığı iddia edilen eve düzenlediği baskına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 6 direnişçinin öldüğü bildirildi.

Direnişçilerin ölüm haberinin duyulması üzerine halkın sokaklara çıkarak olayı protesto ettiği, protestolar sırasında polisle göstericiler arasında arbede yaşandığı ifade edildi.

- Keşmir sorunu

İngiltere 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.