Cammu Keşmir'de çığ: 1 ölü, 11 kayıp

Hindistan'ın Keşmir bölgesinde meydana gelen çığ felaketlerinde 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi kayboldu.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, polis yetkilisi S.P. Pani, itfaiye biriminin bulunduğu Banihal bölgesine gece saatlerinde çığ düştüğünü bildirdi.

Pani, 6'sı polis, 2'si itfaiye eri 10 kişinin çığ altında kaldığını söyledi.

Kokernag bölgesinde meydana gelen başka bir çığ felaketinde bir kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin kaybolduğu belirtildi.

Yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle bölgeden çok sayıda kişi tahliye edildi.

Cammu Keşmir bölgesinde geçen ay meydana gelen çığ felaketlerinde 11 kişi yaşamını yitirmişti.

