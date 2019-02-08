Cammu Keşmir'de çığ: 1 ölü, 11 kayıp

Hindistan'ın Keşmir bölgesinde meydana gelen çığ felaketlerinde 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi kayboldu.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, polis yetkilisi S.P. Pani, itfaiye biriminin bulunduğu Banihal bölgesine gece saatlerinde çığ düştüğünü bildirdi.
Pani, 6'sı polis, 2'si itfaiye eri 10 kişinin çığ altında kaldığını söyledi.
Kokernag bölgesinde meydana gelen başka bir çığ felaketinde bir kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin kaybolduğu belirtildi.
Yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle bölgeden çok sayıda kişi tahliye edildi.
Cammu Keşmir bölgesinde geçen ay meydana gelen çığ felaketlerinde 11 kişi yaşamını yitirmişti.
Başından vurulmuş halde bulundu
Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş
Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
'Suudi Arabistan Türkiye'yi engelledi'
Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?
NYT: 'Bir kurşun' ile tehdit etti
Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum