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Cammu Keşmir'de çığ: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 12:11 | Son Güncelleme

Cammu Keşmir'de çığ: 3 ölü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çığ düşmesi sonucu 3 kişi öldü.

Ülke basınında çıkan haberlere göre yetkililer, Anantnag bölgesinde yer alan Aru-Pahalgam'da düşen çığın ardından 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin, kar temizle ekibinde çalışan işçiler olduğunu kaydetti.

Geçen ay Cammu Keşmir'de çığ düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Kupwara bölgesinde geçen yıl ocakta meydana gelen çığ felaketlerinde de 11 kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cammu Keşmir çığ

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