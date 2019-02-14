Cammu Keşmir'de emniyet güçlerinin konvoyuna saldırı

SRINAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde emniyet güçlerinin konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 asker öldü, 35 asker yaralandı.

Emniyet yetkilisi Muneer Ahmed Khan, Srinagar şehrine doğru yola çıkan emniyet güçlerinin bulunduğu konvoya, Pampore kasabasına ulaştığı sırada bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 10 askerin öldüğünü, 35'inin yaralandığını belirtti.

Khan, patlamada bir otobüsün kullanılamaz hale geldiğini ve en az beş başka aracın hasar gördüğünü ifade etti.

Saldırının ardından emniyet güçlerinin bölgeye sevk edildiğini söyleyen Khan, yaralıların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Hindistan basınında yer alan haberlerde, çok sayıda Merkezi Yedek Polis Gücü (CRPF) personelinin olduğu konvoyda 70 araç bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

