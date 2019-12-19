Cammu Keşmir'de gazeteciler polis şiddetini protesto etti

SRINAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bir grup gazeteci, polisin, iki meslektaşlarına yönelik sert muamelesini protesto etti.

Hindistan hükümetinin, 5 Ağustos'ta özel statüsü kaldırılan ve iki birlik toprağına bölünen Cammu Keşmir'de aylardır uyguladığı çeşitli kısıtlamalar devam ederken, polisin, Srinagar’da öğrencilerin bir protestosunu takip eden muhabirler Azaan Javaid ve Anees Zargar'ı tartaklaması gazeteciler tarafından protesto edildi.

Meslektaşlarının polis tarafından uğradığı kötü muameleye tepki gösteren gazeteciler, bölgede internet erişimi sağlayabildikleri tek alanı barındıran hükümete ait Bilgi Departmanı'nın girişinde toplandı.

Emniyet yetkilisi Haseeb Mughal, emniyetin, olaya ilişkin 10 gün içinde soruşturma başlatacağını ifade etti.

Basın Kulübü heyetinden yapılan açıklamada ise "çalışan gazetecilere yönelik bu tür davranışlara müsamaha edilmeyeceği" vurgulandı.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.