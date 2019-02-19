Cammu Keşmir'de gerilim artıyor

Bölge yönetiminin danışmanlarından Vijay Kumar, öğrencilerden ve iş yeri sahiplerinden çok sayıda şikayet aldıklarını, yetkililerin Keşmirlilerin güvenliği için mümkün olan her şeyi yaptığını söyledi.

Kuzeyde Ambala kentinde 300 kadar Keşmirli öğrencinin, Hindular tarafından yatakhanelerden çıkarıldığı, Dehradun'da en az 20 öğrencinin güvenlik endişesiyle polis gelene kadar kendilerini odalarına kilitlediği belirtiliyor.

Protestocular sosyal medyada gösterilerin videolarını yayınlarken, bazılarında Keşmirli öğrencilerin Hindu milliyetçisi gruplar tarafından dövüldüğü, kolej ve üniversitelerden ayrılmalarının istendiği görülüyor.

Yetkililerin, protestolar organize edilmesinin ve video paylaşımının önüne geçilmesi için cep telefonlarında internet hizmetini geçici olarak durdurduğu ve diğer internet kaynaklarını yavaşlattığı ifade ediliyor.

Uluslararası Af Örgütü'nün Hindistan biriminin başkanı Aakar Patel, "Tehlikeli bir andayız, yetkililer hukukun üstünlüğünü savunmak için her şeyi yapmalı." diye konuştu.

- Suudi Arabistan gerilimi düşürmek için çalışacak

Bu arada Suudi Arabistan'ın, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimi düşürmek için çalışacağı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Yeni Delhi ziyaretinden önce, "iki komşu ülke arasındaki gerilimi düşürmeye ve görüş ayrılıklarını barışçıl yolla çözmeye çalıştıkları" açıklaması yaptığını kaydetti.

Cammu Keşmir'de dün Hint güvenlik güçleriyle bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında çıkan çatışmada 4 asker, bir polis, 3 direnişçi ve bir sivil ölmüştü.

Bölgede geçen hafta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetmiş, 20 asker de yaralanmıştı.