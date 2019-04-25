HABER

Cammu Keşmir'de heyelan: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 12:09 | Son Güncelleme

Cammu Keşmir'de heyelan: 5 ölü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde dağlık bir yolda meydana gelen heyelan sırasında büyük bir kayanın altında kalan minibüsteki 5 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri Cammu Keşmir'in Doda bölgesinde Piyakul Karra köyünde dağlık yolda ilerleyen minibüsün toprak kayması sırasında büyük bir kaya parçasının altında kaldığını bildirdi.

Yetkililer, minibüsteki yolculardan 5'inin hayatını kaybettiğini, yaralanan 9 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.

PARTNER Saç dökülmeleri neden olur? İşte çözümü Saç dökülmeleri neden olur? İşte çözümü
Prens William, Yeni Zelanda’da Anzak Günü törenine katıldıPrens William, Yeni Zelanda’da Anzak Günü törenine katıldı
Siyaseti bırakan Şengül tavuk besliyor, bahçeyle uğraşıyorSiyaseti bırakan Şengül tavuk besliyor, bahçeyle uğraşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cammu Keşmir Hindistan minibüs toprak kayması

En Çok Okunan Haberler

Dev bankanın adı değişiyor!

Dev bankanın adı değişiyor!

Et fiyatlarını dengede tutacak hamle!

Et fiyatlarını dengede tutacak hamle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

Mansur Yavaş'tan Devlet Bahçeli çıkışı

Mansur Yavaş'tan Devlet Bahçeli çıkışı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güngören'de okulda deney sırasında patlama

Güngören'de okulda deney sırasında patlama

Yok böyle cep telefonu hastalığı!

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

İstanbul Valiliği kararını verdi! 1 Mayıs'ta Taksim yasak

İstanbul Valiliği 'Taksim' kararını verdi!

Kaya parçası üzerindeki ev görenler şaşırıyor

Bu evin nerede olduğunu gören şaşkınlığını gizleyemiyor

Diyarbakır'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Tekirdağ'da korkutan görüntü! Uzmanlardan açıklama geldi

Tekirdağ'da korkutan görüntü! Deprem mi olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.