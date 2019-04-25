Cammu Keşmir'de heyelan: 5 ölü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde dağlık bir yolda meydana gelen heyelan sırasında büyük bir kayanın altında kalan minibüsteki 5 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.
Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri Cammu Keşmir'in Doda bölgesinde Piyakul Karra köyünde dağlık yolda ilerleyen minibüsün toprak kayması sırasında büyük bir kaya parçasının altında kaldığını bildirdi.
Yetkililer, minibüsteki yolculardan 5'inin hayatını kaybettiğini, yaralanan 9 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.
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