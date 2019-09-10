Cammu Keşmir'de Hint askerlerine işkence suçlaması

Hindistan'ın özel statüsü kaldırılan ve kısıtlamalar uygulanan Cammu Keşmir bölgesinde köylüler, Hint güvenlik güçlerinin kendilerine işkence ettiği iddiasında bulundu.

Associated Press ajansının haberine göre, Cammu Keşmir'in güneyinde yaşayan 50 yaşındaki Beşir Ahmed Dar, Hint askerlerinin Heff Şirmal köyündeki evine baskın düzenlediğini ve 48 saat boyunca kendisini darbettiğini anlattı.

Dar, askerlerin Cammu Keşmir'de Hindistan yönetimine muhalefet eden direnişçilere katılan erkek kardeşini bulmasını ve teslim olmaya ikna etmesini istediklerini, aksi halde sonuçlarına katlanmakla tehdit ettiklerini aktardı. Dar, 14 Ağustos'taki baskında Hint askerlerinin, pirinç ve bazı gıda stoklarını gübre ve gaz yağıyla karıştırarak kullanılamaz hale getirdiğini de söyledi.

Hint askerlerinin bir defasında da kendisini askeri bir kampa götürdüğünü ifade eden Beşir, burada bayılana kadar dövüldüğünü ileri sürdü.

Hint güvenlik güçlerinin işkencesine maruz kaldığını söyleyen köylülerden Sonallah Sofi de Parigam köyündeki evine düzenlenen baskından sonra askerler tarafından zorla götürülen iki oğlunun zincir ve demir çubuklarla dövüldüğünü öğrendiğini dile getirdi.