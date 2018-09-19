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Cammu Keşmir'de Kerbela anmasına polis müdahalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 20:54 | Son Güncelleme

Hint polisi, Kerbela vakasını anmak için toplanan göstericileri zor kullanarak dağıttı

SRINAGAR (AA) - Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleri, bağımsızlık yanlısı grupların kutsal Muharrem ayında Kerbela vakasını anmak için düzenlenen gösteri yürüyüşüne müdahale etti.

Başkent Srinagar'ın merkezi Lalchowk Meydanı bölgesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağına karşın yürüyüş için çevrede toplanan gruplara plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Güvenlik güçleri ile protestocular arasında şehrin farklı yerlerinde arbede yaşandı.

Can kaybı ve ciddi yaralanmanın yaşanmadığı olaylarla ilgili polis 100'den fazla göstericiyi gözaltına aldı.

İslam dünyasında Hazreti Muhammed'in torunu ve Hazreti Ali'nin oğlu İmam Hüseyin'in Kerbela'da katledilmesinin yıl dönümü Muharrem ayında matemle anılıyor.

Cammu Keşmir'deki direnişçi gruplar, 1989'dan bu yana bağımsız olmak ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.
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- Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cammu Keşmir Hindistan Kerbala

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