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Cammu Keşmir'de kısıtlamaların hafifletildiği iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 12:45 | Son Güncelleme

Hindistan hükümetinin bu sabah itibarıyla bölgenin tamamında gündüz kısıtlamalarını kaldırdığı ileri sürüldü

Hindistan'ın, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırma ve eyaleti ikiye bölme kararının ardından uyguladığı kısıtlamaların, bölgenin tamamında hafifletildiği iddia edildi.

India TV'nin Doordarshan News'e dayandırdığı habere göre, 5 Ağustos'ta özel statüsü kaldırılan Cammu Keşmir'in 22 semtinde gündüz sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren kaldırıldı.

Hükümet, hayatın normale dönmesi amacıyla yerel yönetimlerden bölgedeki okulları açmalarını istedi.

Yeni Delhi yönetiminin kısıtlamaları daha önce de kaldırıldığı öne sürülmüş, ancak dün cuma namazı öncesinden "asayiş durumunu sürdürmek" bahanesiyle kısıtlamalar yeniden artırılmıştı. Özellikle bölgenin başkenti Srinagar'ın eski bölgelerine kısıtlamalar getirilmişti.

- Cammu Keşmir'deki kısıtlamalar

Cammu Keşmir'de Hint güvenlik güçlerinin 5 Ağustos'tan bu yana aldığı olağanüstü önlemler nedeniyle başkent Srinagar ve diğer kentlerin büyük bölümü polis barikatları ve dikenli tellerle çevrilmiş durumda.

Seyahat kısıtlamaları nedeniyle halk sokaklara çıkamıyor, toplu taşıma hizmetleri verilmiyor, dükkanlar ve iş yerleri kapalı bulunuyor.

Telefon hatlarının ve internet hizmetinin kesilmesi nedeniyle Keşmirliler yakınlarıyla haberleşmekte ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük yaşıyor, az sayıda öğrenci derslere devam edebiliyor.

Jamia Mescid ve Dargah Şerif gibi büyük camilerde kitlesel gösterilere sebep olacağı gerekçesiyle cuma namazı kılınmasına müsaade edilmiyor.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasının ardından gözaltına alınan yerel siyasi liderler, kamu çalışanları ve bağımsızlık yanlısı aktivistler ise halen hapiste tutuluyor.

- Kısıtlamaların kaldırıldığı iddia edilmişti

Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldıran anayasa değişikliğinin ardından bölgede uygulamaya konulan güvenlik önlemleri ve haberleşme kısıtlamalarının pek çok yerde kaldırıldığı iddia edilmişti.

Merkezi hükümetin atadığı Cammu Keşmir hükümetinin Enformasyon ve Halkla İlişkiler Dairesinden 13 Eylül'de yapılan açıklamada, 5 Ağustos'tan itibaren uygulanan seyahat kısıtlamaları ile telefon hatları ve mobil iletişim şebekelerindeki kesintilerin kaldırıldığı duyurulmuştu.

Açıklamada, "Kısıtlamalar tüm bölgelerde kaldırılmış, trafik akışı normale dönmüştür. Telefon hatları tamamen açılmıştır. Kupwara ve Handwara da mobil ağlar yeniden çalışmaktadır." ifadesi yer almıştı.

Öte yandan PTI haber ajansı resmi kaynaklara dayandırdığı aynı günkü haberinde ise Hazratabal ve çevresinde cuma namazı nedeniyle bazı yeni güvenlik tedbirlerinin devreye sokulacağı, kent merkezindeki 5 polis karakolu çevresindeki seyahat kısıtlamalarının süreceği bildirilmişti.

Kısıtlamaların bazı bölgelerde kaldırıldığına yahut hafifletildiğine dair zaman zaman yerel basında çıkan benzer haberlere rağmen, Cammu Keşmir'deki kısıtlamalar ve güvenlik önlemleri devam ediyor.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

Kararının ardından bölgede Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve sivil halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, iletişim hatlarını kesmiş, aralarında eyaletin eski başbakanlarından Faruk Abdullah, Ömer Abdullah ve Mehbuba Müfti’nin de bulunduğu bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

Pakistan hükümeti 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Cammu Keşmir'de 5 Ağustos'tan itibaren 6 binden fazla politikacı, aktivist, öğrenci ve meslek sahibinin hukukunun ihlal edilerek tutuklandığı bilgisinin edinildiğini paylaşmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Milliyetçilerin liderliğindeki Hindistan hükümetini eleştirenler, 370. maddenin iptaliyle Müslüman çoğunluğun bulunduğu bölgenin demografik yapısının bozulmasının amaçlandığını savunuyor.

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