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Cammu Keşmir'de Muharrem ayı nedeniyle sokağa çıkma yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 22:27 | Son Güncelleme

Hint yönetimi, Cammu Keşmir'in bazı bölgelerinde Muharrem ayıyla birlikte yeniden sokağa çıkma yasağı getirdi

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'in bazı bölgelerinde, dini cemaatlerin Muharrem ayı dolayısıyla yapmayı planladığı geçit törenlerinin şiddet olaylarına yol açabileceği gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirildiği bildirildi.

Hint haber ajansı Press Trust of India'da yer alan habere göre, Muharrem ayı vesilesiyle dini cemaatlerin gerçekleştirmeyi planladığı etkinliklerin "şiddete neden olabileceği" düşüncesiyle eyaletin bazı bölgelerinde güvenlik önlemleri artırıldı, bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Başkent Srinagar'ın ticaret merkezi Lal Chowk ve çevresine çok sayıda güvenlik görevlisi konuşlandırılırken, bölge dikenli tellerle çevrildi.

Geçit töreni etkinlikleri, Cammu Keşmir’de silahlı ayaklanmanın başladığı 1990 yılından bu yana yasaklanmış bulunuyor.

Cammu Keşmir'de bölgenin özel statüsünü iptal eden anayasa değişikliğinden bu yana, 37 gündür devam eden asayiş tedbirleri eyaletteki normal yaşamı ciddi şekilde etkiliyor.

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki ayrı "Birlik Toprağı"na ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

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