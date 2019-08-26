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Cammu Keşmir'de otobüs kazası: 7 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 09:38 | Son Güncelleme

Kazada 11'i ağır 25 kişi yaralandı

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 7 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Hindustan Times'ın haberine göre, polis, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından otobüsün Rajouri bölgesine bağlı Dera Gali mevkisinde yoldan çıkarak, yaklaşık 305 metrelik uçuruma yuvarlandığını belirtti.

Kazanın hemen ardından olay yerine giden emniyet güçlerinin ve yöre halkının araçta sıkışan yolcuları çıkardığını aktaran polis, 5 yolcunun olay yerinde, 2 yolcunun da kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Polis, kazada yaralanan diğer 25 kişinin hastanelere sevk edildiğini kaydetti.

Rajouri hastanesindeki doktorlar, durumu ağır olan 11 kişinin, merkezdeki tam teşekküllü bir hastaneye sevk edildiklerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Cammu Keşmir Rajouri

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