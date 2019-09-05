Cammu Keşmir'de sabit telefon hatları kullanıma açıldı

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, bölgenin özel statüsünün kaldırılmasının ardından getirilen güvelik kısıtlamaları çerçevesinde kapatılan sabit telefon hatları yeniden kullanıma açıldı.

Yetkililer, Cammu Keşmir'de uygulanan sıkı güvenlik önlemleri uyarınca geçici olarak servis dışı bırakılan sabit telefon hatlarının tekrar kullanıma açıldığını bildirdi.

Yeni Delhi yönetimi, 5 Ağustos'ta Müslüman nüfusun yoğun olduğu Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırarak bölgede sıkı güvenlik önlemleri uygulamaya başlamıştı. Bu kısıtlamalar çerçevesinde tüm telefon hatları geçici olarak servis dışı bırakılmıştı.

Hatların kullanıma açılmasıyla Srinagar'da halkın bir aylık kesintinin ardından sabit telefon hatları bulunan ofis ve evlerin önünde aile ve yakınlarıyla iletişime geçmek için kuyruğa girdiği görüldü.

Bölgede cep telefonu hatları ve internetin ise hala kesik olduğu belirtildi.

-Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

