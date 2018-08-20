Cammu Keşmir'de toprak kayması: 5 ölü, 9 yaralı

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde dağlık bir yolda meydana gelen toprak kaymasında 5 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, üst düzey polis yetkilisi Rajinder Kumar Gupta, Kishtwar-Paddar yolunda bir tepeden kayan toprak ve iri kaya parçalarının altında kalan iki araçtaki 5 kişinin öldüğünü açıkladı.

Olayda yaralanan 9 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Gupta, toprak altında kalan araçlardaki yolculardan bazılarının Paddar Vadisi'ndeki dini bir törene katılmak üzere yolculuk ettiğini bildirdi.

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

