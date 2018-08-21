HABER

Cammu Keşmir'de trafik kazası: 11 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 22:34 | Son Güncelleme

Cammu Keşmir'de trafik kazası: 11 ölü

Hindistan'nın Cammu Keşmir bölgesinde yaşanan trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Cammu Keşmir'in Kishtwar ilçesinde Budist hacıları taşıyan bir araç Chenab Nehri'ne yuvarlandı.

Araçtaki 12 kişiden 11'inin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Arama kurtarma ekiplerinin cesetlerin tamamını nehirden çıkardığı bildirildi.

Ölenlerin arasında 5 yaşında bir çocuğun da olduğu belirtildi.

PARTNERKendini bantla sardı, sonuç şaşırttıKendini bantla sardı, sonuç şaşırttı
Otomobilin çarptığı yaralı karaca tedavi edildiOtomobilin çarptığı yaralı karaca tedavi edildi
GÜNCELLEME - Teröristlerin yerleştirdiği mayına basan kadın yaralandıGÜNCELLEME - Teröristlerin yerleştirdiği mayına basan kadın yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
budist hacı Cammu Keşmir Hindistan trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Samsun’da bayram günü kahreden manzara!

Samsun’da bayram günü kahreden manzara!

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Avrupa liglerinde biten transferler

Avrupa liglerinde biten transferler

Tunceli'de patlama!

Tunceli'de patlama!

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'dan son dakika açıklaması!

TSK'dan son dakika açıklaması!

Tunceli'de patlama!

Tunceli'de patlama!

ABD Büyükelçiliği'ne saldıranların ilk ifadesi!

ABD Büyükelçiliği'ne saldıranların ilk ifadesi!

TEM'de intihar girişimi

TEM'de intihar girişimi

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.