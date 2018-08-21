Cammu Keşmir'de trafik kazası: 11 ölü

Hindistan'nın Cammu Keşmir bölgesinde yaşanan trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Cammu Keşmir'in Kishtwar ilçesinde Budist hacıları taşıyan bir araç Chenab Nehri'ne yuvarlandı.
Araçtaki 12 kişiden 11'inin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Arama kurtarma ekiplerinin cesetlerin tamamını nehirden çıkardığı bildirildi.
Ölenlerin arasında 5 yaşında bir çocuğun da olduğu belirtildi.
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