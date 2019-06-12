Cammu Keşmir'de Uluslararası Af Örgütü'nün etkinliği durduruldu

SRINAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, kişilerin yargılanmadan iki yıla kadar gözaltında tutulmasına izin veren yasaya ilişkin Uluslararası Af Örgütü'nün (AI), bölgede gözaltında tutulan aktivistlerle ilgili bir raporun açıklanacağı etkinliğinin iptal edildiği bildirildi.

AI Hindistan Şubesi Direktörü Aakar Patel, yetkililerin, etkinliğin durdurulmasıyla ilgili olarak "yürürlükteki yasa ve geçerli kuralları" gerekçe gösterdiğini ve başka bir açıklama yapmadığını ifade etti.

AI tarafından yayımlanan raporda, bölgede, kişilerin yargılanmadan iki yıla kadar gözaltında tutulmasına izin veren yasanın, ceza adalet sistemini sarstığı belirtildi.

Yasa kapsamında 2012 ile 2018 yılları arasında gözaltına alınan 210 kişi ile ilgili davanın incelendiği raporda, söz konusu yasanın, "Hindistan'ın uluslararası insan hakları hukuku altındaki yükümlülüklerinin bir çoğunu ihlal ettiği ve yürürlükten kaldırılması gerektiği" savunuldu.

Patel, "Bu yasa, resmi makamlar ile yerel halk arasındaki gerginliğin alevlenmesine sebep oluyor ve derhal yürürlükten kaldırılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.