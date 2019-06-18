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Cammu Keşmir'deki bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 10:17 | Son Güncelleme

Hint ordusuna ait bir aracı hedef alan dünkü bombalı saldırıda yaralanan iki asker öldü

SRİNAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hint ordusuna ait bir aracı hedef alan bombalı saldırıda yaralanan iki askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamada, dün Pulwama bölgesinde devriye gezen Hint askerlerinin aracını hedef alan saldırıda ağır yaralanan iki askerin, bu sabah hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ordu sözcüsü, saldırıyı "başarısız bir girişim" olarak nitelendirerek devriye ekiplerinin dakikliği sayesinde zararın en aza indirildiğini ifade etti.

El yapımı bomba yerleştirilen araçla dün düzenlenen saldırıda çok sayıda asker ve iki sivil yaralanmıştı.

Henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

Cammu Keşmir bölgesinde, Hindistan'dan ayrılmak isteyen bağımsızlık yanlısı direnişçiler ile Hint ordusu arasında yaşanan çatışmalar son zamanlarda artış gösterdi.

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Cammu Keşmir saldırı

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