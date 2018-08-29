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Cammu Keşmir'deki çatışmalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 18:45 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu Hizbul Mücahidin örgütünün önde gelen iki ismi öldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleri ile girilen çatışmada Hizbul Mücahidin örgütü komutanlarından Altaf Ahmed Dar ve Ömer Raşid Wani'nin öldüğü bildirildi.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, alınan ihbar üzerine Anantnag bölgesine bağlı Muniward köyünde operasyon başlatan güvenlik güçleri ile Hizbul Mücahidin örgütü üyeleri arasında silahlı çatışma çıktı.

Güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu örgütün önde gelen isimlerinden Dar ve Wani'nin öldüğü belirtildi.

Anantnag'da asayişi kontrol altında tutmak için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Güvenlik güçleri ile Hizbul Mücahidin arasında 8 Temmuz 2016'da da çıkan çatışmada, örgütün üst düzey üyelerinden Burhan Wani'nin öldürülmesinden sonra on binlerce kişi sokaklara dökülmüştü.

Protestolar sırasında 63 kişi hayatını kaybetmişti.

Ahsen Dara tarafından 1989 yılında Keşmir’de kurulan Hizbul Mücahidin örgütünün merkezi Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir’in başkenti Muzafferabad’da bulunuyor.

İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana Hindistan ve Pakistan arasında tartışma konusu olan Keşmir'de yaşanan şiddet olaylarında 70 bin kişi öldü.

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Anahtar Kelimeler:
Cammu Keşmir Hizbul Mücahidin

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