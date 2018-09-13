Cammu Keşmir'deki çatışmalar

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 2 direnişçi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, güvenlik güçlerinin, ihbar üzerine Baramulla bölgesinin Sopore kasabasında düzenlediği operasyonda direnişçilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı

İki direnişçinin öldüğü çatışmanın hala sürdüğünü belirten bir ordu sözcüsü, direnişçilere ait cesetlerin, güvenlik güçlerine ait drone kameralarla tespit edildiğini söyledi.

Sopore'de eğitime ara verildiği ve internet hizmetlerinin askıya alındığı kaydedildi.

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- Keşmir sorunu

İngiltere 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.