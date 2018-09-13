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Cammu Keşmir'deki çatışmalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 15:14 | Son Güncelleme

Hindistan güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 2 direnişçi öldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 2 direnişçi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, güvenlik güçlerinin, ihbar üzerine Baramulla bölgesinin Sopore kasabasında düzenlediği operasyonda direnişçilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı

İki direnişçinin öldüğü çatışmanın hala sürdüğünü belirten bir ordu sözcüsü, direnişçilere ait cesetlerin, güvenlik güçlerine ait drone kameralarla tespit edildiğini söyledi.

Sopore'de eğitime ara verildiği ve internet hizmetlerinin askıya alındığı kaydedildi.
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- Keşmir sorunu

İngiltere 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cammu Keşmir Sopore

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