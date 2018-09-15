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Cammu Keşmir'deki çatışmalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 11:10 | Son Güncelleme

Hindistan güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 5 direnişçi öldü

SRINAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 5 direnişçi hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri, alınan ihbar üzerine Qazigund bölgesi yakınlarını kuşatan güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 5 direnişçinin öldüğünü kaydeden yetkililer, bunun ardından çok sayıda kişinin protesto düzenlediğini ifade etti. Hükümet güçlerinin, göz yaşartıcı gaz ve bilye atarlarla müdahale ettiği gösteride en az 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

- Keşmir sorunu

İngiltere 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cammu Keşmir Qazigund

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