Cammu Keşmir'deki çatışmalarda bilye atarlar can alıyor

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, Hindistan güvenlik güçleri tarafından kullanılan bilye atar silahların, pek çok kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin gözlerini kaybetmesine ve binlerce kişinin yaralanmasına neden olduğu bildirildi.

TIME dergisinin haberine göre, Cammu Keşmir bölgesinde 2010 yılından bu yana düzenlenen gösterilerde güvenlik güçleri tarafından "ölümcül olmadığı" iddia edilen bilye atarlar kullanılıyor.

İsmi bir oyuncağı andırsa da bu silahlar çok ağır yaralanmalara neden oluyor.

Uluslararası Af Örgütü, Cammu Keşmir'de 2010 yılından beri bilye atan silahların, 14 kişinin ölümüne, 6000'den fazla kişinin yaralanmasına ve 700'den fazla kişinin gözlerini kaybetmesine yol açtığını bildirdi.

Askeri teknolojileri izleyen, İngiltere merkezli "Omega Araştırma Vakfı" isimli kuruluştan bir sözcü, "Hindistan güvenlik güçleri bilye atar dese de bu, bir pompalı tüfek.” değerlendirmesinde bulundu.

İkisi arasındaki tek farkın mühimmatın türü olduğunu söyleyen sözcü, bunun ateşlendiğinde her yöne dağılan 500'e kadar minik kurşun saçmadan oluşan bir şarjörü olduğunu ifade etti.