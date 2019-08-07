Cammu Keşmir'deki göçmen işçiler bölgeyi terk ediyor

Bazı işçiler, hükümetin Cammu Keşmir'e güvenlik kuvvetlerini konuşlandırmaya başlamasından sonra Keşmirli işverenlerin maaşlarını ödemediklerini ve işlerini bırakmalarını istediklerini belirtti.

Jagdish Mathur adındaki göçmen işçi, toplu taşıma hizmetlerinin neredeyse durduğu bölgede, işçilerin kilometrelerce yürümek zorunda kaldığını ve Srinagar'dan Cammu'ya 260 kilometrelik yolu ordu kamyonları ve otobüslerinde katettiklerini söyledi. Mathur, son dört gündür düzgün bir şekilde yemek yiyemediğini ifade etti.

Çoğunluğu Hindistan'ın Bihar, Jharkhand ve Uttar Pradeş eyaletlerinden Keşmir'e çalışmaya gelen işçiler, bölgedeki güvenlik kuvvetlerinin sıkı seyahat önlemleri ve sokağa çıkma yasağı gibi uygulamaları nedeniyle ülkenin farklı eyaletlerindeki evlerine dönmeye başladı.

CAMMU (AA) - Hindistan'ın doğu ve kuzey eyaletlerinden Cammu Keşmir eyaletine gelen binlerce göçmen işçi, bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle ülkenin kuzey ve doğu bölgelerindeki köylerine dönüyor.

Bu arada, NDTV kanalına açıklamada bulunan ismi belirtilmeyen bir işçi, bazı arkadaşlarının mevcut durumdan tedirgin olduğunu dile getirerek, "Bölgedeki durum nedeniyle evimize dönüyoruz. Hükümetten herhangi bir yardım gelmedi. Burada sıkışıp kaldık." ifadesini kullandı.

Keşmir'de 12 yıldır marangozluk yaptığını kaydeden Surjit Singh de sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle geri dönme kararı aldığını söyledi.

Her yıl on binlerce işçi, inşaat, tarım ve marangozluk gibi çeşitli iş alanlarında çalışmak için Cammu Keşmir'e gidiyor.

- Cammu Keşmir'in özel statüsü kaldırıldı

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370. maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi) daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.