Cammu Keşmir'deki internet kısıtlamasına kısmi düzenleme

Hint hükümeti tarafından 5 Ağustos'ta özel statüsü kaldırılan ve ikiye bölünen Cammu Keşmir'deki internet hizmetlerine yönelik kısıtlamaların, kısmi olarak kaldırılacağı bildirildi.

Hint basınındaki haberlere göre, Cammu Keşmir yönetimi tarafından yapılan açıklamada, kamu kurumları için geniş bant internet servislerinin ve 5 bölgedeki düşük hızlı 2G mobil bağlantının kısmi olarak hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, temel hizmetler, hastaneler, devlet daireleri, bankacılık, oteller, tur ve seyahat kuruluşları ile ilgili web sitelerine erişimin açılacağı kaydedildi.

Cammu, Samba, Kathua, Udhampur ve Reasi bölgelerinde 2G mobil internet servislerine erişime izin verileceği belirtilen açıklamada, kullanıcıların sadece bankacılık hizmetleri ile yönetim tarafından belirlenen "beyaz listedeki" devlet sitelerine erişim sağlayabileceği vurgulandı.

- Sosyal medyaya erişime izin yok

Mobil ve geniş bant internet hizmetlerine tam olarak erişim kısıtlaması devam ederken, yönetim acil durumlar için halkın kullanabilmesi için 400 adet kiosk (Kamusal alanlarda internete erişim sağlanabilen dokunmatik ekrana sahip bilgisayar) kurulacağını belirtti.