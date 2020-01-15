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  4. Cammu Keşmir'deki internet kısıtlamasına kısmi düzenleme

Cammu Keşmir'deki internet kısıtlamasına kısmi düzenleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 12:19 | Son Güncelleme

Kamu kurumları için geniş bant internet servislerinin ve 5 bölgedeki düşük hızlı 2G mobil bağlantının kısmi olarak hizmet vermeye başlayacağı bildirildi - Kullanıcıların sadece bankacılık hizmetleri ile yönetim tarafından belirlenen "beyaz listedeki" devlet sitelerine erişim sağlayabileceği belirtildi - Sosyal ağ siteleri üzerindeki kısıtlamaların devam edeceği kaydedildi

Hint hükümeti tarafından 5 Ağustos'ta özel statüsü kaldırılan ve ikiye bölünen Cammu Keşmir'deki internet hizmetlerine yönelik kısıtlamaların, kısmi olarak kaldırılacağı bildirildi.

Hint basınındaki haberlere göre, Cammu Keşmir yönetimi tarafından yapılan açıklamada, kamu kurumları için geniş bant internet servislerinin ve 5 bölgedeki düşük hızlı 2G mobil bağlantının kısmi olarak hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, temel hizmetler, hastaneler, devlet daireleri, bankacılık, oteller, tur ve seyahat kuruluşları ile ilgili web sitelerine erişimin açılacağı kaydedildi.

Cammu, Samba, Kathua, Udhampur ve Reasi bölgelerinde 2G mobil internet servislerine erişime izin verileceği belirtilen açıklamada, kullanıcıların sadece bankacılık hizmetleri ile yönetim tarafından belirlenen "beyaz listedeki" devlet sitelerine erişim sağlayabileceği vurgulandı.

- Sosyal medyaya erişime izin yok

Mobil ve geniş bant internet hizmetlerine tam olarak erişim kısıtlaması devam ederken, yönetim acil durumlar için halkın kullanabilmesi için 400 adet kiosk (Kamusal alanlarda internete erişim sağlanabilen dokunmatik ekrana sahip bilgisayar) kurulacağını belirtti.

İnternet üzerindeki kısıtlamalar, kısmi olarak öncelikle Srinagar'ın da içerisinde bulunduğu Merkezi Keşmir'de, ikişer gün arayla Kuzey Keşmir (Kupwara, Bandipora ve Baramulla) ve Güney Keşmir'de (Pulwama, Kulgam, Shopian, Anantnag) kaldırılacak.

Öte yandan, sosyal ağ siteleri üzerindeki kısıtlamalar devam edecek.

- Yüksek Mahkemenin kararı

İnternet kısıtlamalarına ilişkin bu adım, Hindistan Yüksek Mahkemesinin kararının ardından geldi.

Yüksek Mahkeme heyeti, 10 Ocak'ta aldığı kararda, bölgedeki tüm kısıtlamaların Cammu Keşmir yönetimince bir hafta içerisinde gözden geçirilmesine hükmetmişti.

Yüksek Mahkeme heyeti, konuşma ve ifade özgürlüğünün internete erişim hakkını da içerdiğini vurgulayarak interneti kullanma özgürlüğünün temel bir hak olduğunu kaydetmişti.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış; sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İnternete getirilen kısıtlama medya faaliyetlerini de etkilemiş ve Srinagar'dan yayın yapan çoğu gazete, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos'tan sonra baskılarını güncelleyememişti.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

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