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Cammu Keşmir'deki kısıtlamalar esnetilmesine rağmen sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 17:54 | Son Güncelleme

Cammu Keşmir'de telekomünikasyon hizmetlerindeki kısıtlamalar ve güvenlik önlemleri esnetilse de hala devam ediyor - Kısıtlamaların Hinduların yoğun olduğu bölgelerde hafifletildiği bildirildi - Srinagar'da yaşayan emekli mühendis Nazir Ahmed: - "İnternet yok, telefon yok, iletişim yok, ulaşım yok"

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan, Cammu Keşmir'de telekomünikasyon hizmetlerindeki kısıtlamaları ve güvenlik önlemlerini hafiflettiğini söylese de bölgede hayat normale dönmüş değil.

Press Trust of India'ya göre, bazı hükümet yetkililerinin telekomünikasyon hizmetlerindeki engellemelerin giderileceği ve güvenlik önlemlerinin hafifletileceğine dair açıklamalarına rağmen dün eyaletin çeşitli bölgelerinde çıkan şiddet olayları sebebiyle yeniden kısıtlamalar getirildi.

Srinagar'da yaşayan emekli mühendis Nazir Ahmed, bölge sakinlerinin sebze, süt ve ilaç gibi temel ihtiyaçları karşılamakta hala zorlandığını söyledi.

Cammu Keşmir'deki durumu "kuşatma altında yaşamaya çalışmak" olarak niteleyen Ahmed, "İnternet yok, telefon yok, iletişim yok, ulaşım yok." ifadelerini kullandı.

Ahmed, "hayvanlar gibi yaşadıkları" benzetmesinde bulunarak, "Kimse dışarı çıkamıyor. Herkese rica ediyorum, lütfen buraya gelin ve bu durumu çözün." çağrısında bulundu.

Güvenlik kuvvetleri terk edilmiş sokaklarda önlemlerini sürdürürken, Srinagar'da evlerinden çıkan az sayıda kişi paramilis güçlerce engellendi.

- Kısıtlamalar Hinduların yoğun olduğu bölgelerde hafifletildi

Yerel basındaki haberlerde, kısıtlamaların, sadece Hinduların yoğun olduğu ve hükümet karşıtı gösterilerin yaşanmadığı Cammu'da hafifletildiği belirtildi.

Dün toplu taşımanın, bölgenin bazı kırsal kesimlerinde yeniden hizmet vermeye başladığı, bazı bölgelerde ise telefon ve internet hizmetlerinin normale döndüğü duyurulmuştu.

- Cammu Keşmir'in demografik yapısı değişebilir

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Cammu Keşmir'e ilişkin attıkları adımları savunurken, destekçileri de bu kararları memnuniyetle karşılıyor.

Hindu milliyetçisi Modi hükümetinin Cammu Keşmir kararlarını eleştirenlerse, bölgenin kültürel ve demografik yapısının değişebileceği uyarısında bulunuyor.

Uzmanlar, Cammu Keşmir'deki durumu, Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerine benzetiyor.

- Bölgedeki gerilim sürüyor

Hindistan'ın, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan anayasa maddesini iptalinin ardından bölgenin içinde bulunduğu durum ve geleceğiyle ilgili gerilim sürüyor.

Bölgeye özel statü tanıyan maddenin iptal edildiği günden bu yana Cammu Keşmir'de yoğun güvenlik önlemleri, kısıtlamaların esnetilmesine rağmen devam ediyor.

- Cammu Keşmir'in özel statüsü kaldırıldı

Hindistan, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i 2 birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edildi.

Alınan kararda, bölge, Cammu ve Keşmir Birlik Toprağı ile Ladakh Birlik Toprağı şeklinde yeniden düzenlendi. Karara göre, Cammu Keşmir bölgesinde sınırlı yetkilere sahip yerel bir meclis bulunacak ancak Ladakh'ta meclis olmayacak.

Cammu Keşmir'in bundan böyle diğer Hint vatandaşlarına uygulanan yasalarla yönetilmesi bekleniyor. Bölgenin kendi anayasasına sahip olmak, savunma, iletişim ve dış ilişkiler dışındaki tüm meselelerde karar almak gibi birçok ayrıcalığı sona ermiş oldu.

Hindistan hükümetinin, kontrol ettiği bölgeyi Hindistan'ın geri kalanına kalıcı olarak dahil etme düşüncesiyle bu kararı aldığı savunuluyor.

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