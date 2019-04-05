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Cammu Keşmir'deki şiddet olaylarında bu yıl 162 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 17:36 | Son Güncelleme

Cammu Keşmir'deki şiddet olaylarında bu yıl 162 kişi öldü

SRINAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki çeşitli şiddet olayları nedeniyle bu yılın ilk üç ayında en az 162 kişinin öldüğü bildirildi.

Cammu Keşmir Sivil Toplum Koalisyonu tarafından hazırlanan rapora göre, bu yılın ilk üç ayında bölgede yaşanan çeşitli şiddet olaylarında 83 Hint güvenlik gücü personeli, 58 direnişçi ve 21 sivil hayatını kaybetti.

Cammu Keşmir'de silahlı çatışmaların yaşandığı 29 yıllık süreçte, üç aylık bir zaman dilimde ölen Hindistan güvenlik gücü personeli saysının ilk kez direnişçilerden fazla olduğuna dikkat çekilen raporda, ayrıca, 2018'in aynı döneminde hayatını kaybeden toplam kişi sayısının 119 olduğu hatırlatıldı.

Raporda, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan bombalı saldırıda ölenlerin sayısı da 48 olarak açıklandı.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak 2 özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Cammu Keşmir

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