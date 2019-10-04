Cammu Keşmir'in kuzeyinde toplu mezarlar bulundu

Hint insan hakları savunucuları Cammu Keşmir'in kuzeyinde en az 2 bin 900 insanın gömüldüğü toplu mezarlar bulunduğunu bildirdi.

The Hindu gazetesinde yer alan habere göre, Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi ve Keşmir'deki Adalet Mahkemesi (IPTK) adlı sivil toplum inisiyatifi, yayımladığı raporda Cammu Keşmir'in kuzeyindeki Bandipora, Baramulla ve Kupwara bölgelerindeki 55 köyde yapılan aramalarda 2 bin 700 mezarın açığa çıkarıldığını, mezarlarda en az 2 bin 900 insanın cesedine ulaşıldığını belirtti.

Hindistan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu ve Cammu Keşmir İnsan Hakları Komisyonunu olaya müdahil olmasını talep eden kuruluş, toplu mezarlara ilişkin bulguları içeren raporun, Cammu Keşmir'in lağvedilen Eyalet Yönetimi'nin Eski Başbakanı Ömer Abdullah'a ve Hint hükümetinin ilgili birimlerine iletildiği kaydedildi.

IPTK'nin kurucusu Angana Chatterji, tespit edilen 2 bin 700 mezardan 2 bin 373'ünün isimsiz olduğunu, 154 mezarda 2 ceset, 23 mezarda ise 3 ila 17 ceset bulunduğunu ifade etti.

ABD'de Kaliforniya Bütünleşik Çalışmalar Merkezinde kültürel ve sosyal antropoloji profesörü olarak görev yapan Chatterji, olay hakkında bağımsız soruşturma başlatılması talep ederken, “Hükümet raporu göz ardı etmeyip öncelikli olarak ele almalı." dedi.