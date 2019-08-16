"Cammu Keşmirliler temel insan haklarından yoksun bırakılıyor"

Cammu Keşmir'in eski Başbakanı Mehbuba Lutfi'nin kızı Iltija Javed, Hindistan'ın Cammu Keşmir'de sürdürdüğü kısıtlamalar nedeniyle halkın adeta kafese kapatılmış durumda olduğunu ve temel insan haklarından yoksun bırakıldığını savundu.

Javed, Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah'a yazdığı mektupta, ev hapsinde tutulduğunu belirterek, "Ziyaretçilerim kapıdan geri gönderildiğinde bana haber verilmiyor ve dışarı çıkmama izin verilmiyor. Garip olan, bir siyasi partiyle bağlantım yok ve her zaman kurallara uyan bir vatandaş oldum." ifadelerini kullandı.

Cammu Keşmir'de devam eden kısıtlamalar dolayısıyla adeta "kafese kapatılmış hayvanlar" gibi hissettiklerini vurgulayan Javed, bölge halkının temel insan haklarından yoksun bırakıldığını kaydetti.

Güvenlik güçlerinin kendisini bazı basın organlarında çıkan ifadeleri nedeniyle gözaltında tuttuğunu aktaran Javed, tekrar konuşması halinde bunun kötü sonuçlanabileceği konusunda uyarıldığını belirtti.

Mektupta, "Bir suçlu gibi muamele görüyorum ve sürekli gözetim altındayım. Hayatımın diğer konuşan Keşmirliler gibi olacağından korkuyorum." diyen Javed, tüm iletişim olanakları engellenen bölgenin, korku içerisinde olduğunu aktardı.