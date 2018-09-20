Camp David Anlaşması'nın söz konusu ek belgesinde Mısır, İsrail ile Ürdün’ün Batı Şeria ve Gazze’nin özgür seçimlerle iş başına gelmiş bir “özek yönetim” tarafından idare edilmesi, İsrail silahlı güçlerinin Filistin topraklarından çekilmesi, sadece belirlenen bazı bölgelerde güvenlik ve kamu düzeni için kuvvet bulundurulması konusunda anlaştığı kaydediliyor.

Mısır Enformasyon Kurumu tarafından açıklanan 1979 tarihli Mısır Dışişleri Bakanlığı 6 sayfalık gizli belgelerine göre, Camp David Anlaşması görüşmelerinde Mısır ile İsrail, Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde Filistinlilere “tam özerklik” verilmesi konusunda anlaştı.

Belgede şu ifadeler yer alıyor:

“Batı Şeria ve Gazze’nin komşuları ile ilişkileri konusunda son durumun belirlenmesi için müzakereler yapılacak. Söz konusu müzakerelere Mısır, Ürdün, İsrail, Gazze ve Batı Şeria temsilcileri katılacak. Geçiş döneminin sona ermesinin ardından Ürdün ve İsrail arasında barış antlaşması imzalanacak.”

Müzakerelerde sınırların belirlenmesi, güvenlik ve diğer başka konuların da görüşüleceğinin kayıtlara geçtiği belgede, müzakereler sonucunda Filistinlilerin kendi geleceklerini belirleme gibi meşru haklarının tanınacağı belirtiliyor.

Belgede ayrıca İsrail ve komşularının güvenliği için bütün tedbirlerin alınacağı, Filistin özerk yönetiminin bir yerel kuvvet oluşturacağı ve bu kuvvetin Filistin iç güvenliği için tayin edilmiş İsrail, Mısır ve Ürdünlü subaylarla irtibat halinde olacağı belirtiliyor.

Anlaşmanın hayata geçirilmesi için Mısır ve İsrail’in beraber çalışacağına vurgu yapılan belgede, “Filistinli mülteciler konusunda acil ve adil bir çözüm bulunması için çaba sarf edileceği” bildiriliyor.