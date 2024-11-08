Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Camper'ın ikonik serisi Pelotas'ın en sevilen modelinde %25 indirim var
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Camper'ın ikonik serisi Pelotas'ın en sevilen modelinde %25 indirim var

Camper'ın ikonik serisi Pelotas'ın en sevilen modelinde %25 indirim var

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
08.11.2024 10:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu kış dikkat çeken bir stil yaratmak ve ayak konforunuzdan ödün vermeden her an rahat adımlar atmak istiyorsanız Camper'ın ikonik serisi Pelotas'ın en sevilen modelindeki fırsatı değerlendirmelisiniz. Gülümseten Kasım'a özel indirime giren model, dayanıklılığı ve konforuyla öne çıkıyor. İşte detaylar...

Kışın ayakkabı seçiminde en önemli faktörler arasında sıcak tutması ve kaygan zeminlerde sağlam bir tutuş sağlaması yer alır. Camper Pel 16002-320 Ayakkabı, iç tasarımındaki yumuşak dokusu ve dış tabanındaki kaymaz özelliği ile bu ihtiyaçları karşılayarak soğuk havalarda dahi ayaklarınızı korur, güvenli adımlar atmanızı sağlar. Böylece dışarıda geçirdiğiniz zamanlarda rahatlıkla yürüyebilir, günlük aktivitelerinizi aksatmadan sürdürebilirsiniz. Camper'ın en ikonik serisi Pelotas'ın bir modeli olan bu ayakkabı, uzun ömürlü bir kullanım vadeder. Satın alarak, sadece anlık bir ihtiyacı karşılamış olmazsınız aynı zamanda ayak sağlığınıza da yatırım yapmış olursunuz. Unutmayın, iyi bir ayakkabı, sadece görünüm değil aynı zamanda sağlığınız için de büyük önem taşır. Hazır indirim de varken bu fırsatı kaçırmamanızı öneririz. Kullananların yorumlarına da yer verdiğimiz içeriğimizde tüm detaylar aşağıda sizi bekliyor...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Gülümseten Kasım kapsamındaki tüm indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimdeki Camper modelleri de burada!

Camper Erkek Pel 16002-320 Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-11-08T094419.782

Camper Pel 16002-320 Ayakkabı, günlük kullanım için ideal bir seçenek. Kaliteli deri malzemeden üretilen ayakkabı, modern ve minimalist bir tasarıma sahip. Anatomik yapısıyla ayak konforunu ön planda tutan model, yumuşak iç tabanı ve esnek dış tabanı sayesinde gün boyu rahatlık sunar. Kaymaz özellikteki dış tabanı, güvenli bir tutuş sağlar. Şehir içi yürüyüşler, günlük kullanım ve hafif spor aktiviteleri için uygundur. Farklı renk seçenekleriyle her beğeniye hitap eder.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Camper Pelotas aynı Porsche 911 gibi senelerin klasiği olmuş, kalitesi tartışılmaz fiyatını bütçenize uygun bulursanız sakın kaçırmayın."

  • "Ürünü neredeyse yarı fiyatına aldım. Ağır ve kaliteli bir ayakkabı. 1 numara büyük aldım ve tam oldu."

  • "Ayakkabının ikinci bağcığı olsaydı iyiydi. Geri kalan her şey güzel."

  • "Çok şükür, rahat ve sağlam. Çok beğendim."
Ürünü İncele

WEEK_1_LP_750x200 copy

Bu içerik 8 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Çok satanlarda birinci! Samsonite valizde 840 TL indirim

Çok satanlarda birinci! Samsonite valizde 840 TL indirim

Ünlü markalar, dev indirimler! İşte Gülümseten Kasım'ın yıldızları

Ünlü markalar, dev indirimler! İşte Gülümseten Kasım'ın yıldızları

 Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

 Stanley'in en çok satan termosu Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Stanley'in en çok satan termosu Gülümseten Kasım'a özel indirimde

 Jack Wolfskin, Puma, Helly Hansen... Kışı sevdirecek montlarda büyük indirim

Jack Wolfskin, Puma, Helly Hansen... Kışı sevdirecek montlarda büyük indirim

 Yorulmak nedir unutturacak o ayakkabı burada, indirimde!

Yorulmak nedir unutturacak o ayakkabı burada, indirimde!

 En zorlu parkurlarda yol arkadaşınız olacak!

En zorlu parkurlarda yol arkadaşınız olacak!

 Çocuğunuza ara tatil hediyesi arıyorsanız bakmadan geçmeyin

Çocuğunuza ara tatil hediyesi arıyorsanız bakmadan geçmeyin

 Tam bir fiyat performans cihazı! Hızlı, etkili tıraş için olmazsa olmaz

Tam bir fiyat performans cihazı! Hızlı, etkili tıraş için olmazsa olmaz

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
camper camper ayakkabı camper erkek ayakkabı
İş birliği İçerikleri
Tatilde sıkılmak yok! Çocukları mutlu edecek elektronik ürünler

Tatilde sıkılmak yok! Çocukları mutlu edecek elektronik ürünler

Bebek bezlerinde ve mamalarında fırsat

Bebek bezlerinde ve mamalarında fırsat

Çok satanlarda birinci! Samsonite valizde 840 TL indirim

Çok satanlarda birinci! Samsonite valizde 840 TL indirim

Philips robot süpürge günün ürünü! Fırsatı değerlendirme zamanı

Philips robot süpürge günün ürünü! Fırsatı değerlendirme zamanı

BİM'e Kumtel Isıtıcı geliyor!

BİM'e Kumtel Isıtıcı geliyor!

Yorulmak nedir unutturacak o ayakkabı burada, indirimde!

Yorulmak nedir unutturacak o ayakkabı burada, indirimde!

Yorulmak nedir unutturacak o ayakkabı burada, indirimde!

Yorulmak nedir unutturacak o ayakkabı burada, indirimde!

Yüksek ses performansı, suya ve toza dayanıklı! JBL Go 4 indirimde

Yüksek ses performansı, suya ve toza dayanıklı! JBL Go 4 indirimde

Çocuğunuza ara tatil hediyesi arıyorsanız bakmadan geçmeyin

Çocuğunuza ara tatil hediyesi arıyorsanız bakmadan geçmeyin

A101'e iPhone 13 geliyor!

A101'e iPhone 13 geliyor!

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Tam bir fiyat performans cihazı! Hızlı, etkili tıraş için olmazsa olmaz

Tam bir fiyat performans cihazı! Hızlı, etkili tıraş için olmazsa olmaz

Tam bir fiyat performans cihazı! Hızlı, etkili tıraş için olmazsa olmaz

Tam bir fiyat performans cihazı! Hızlı, etkili tıraş için olmazsa olmaz

Hotiç'te Gülümseten Kasım'a özel %50'yi aşan indirimler başladı

Hotiç'te Gülümseten Kasım'a özel %50'yi aşan indirimler başladı

Dagi, Calvin Klein, Jack&Jones... Boxerlarda %60'a varan indirimler

Dagi, Calvin Klein, Jack&Jones... Boxerlarda %60'a varan indirimler

ŞOK'a Samsung akıllı televizyon geliyor!

ŞOK'a Samsung akıllı televizyon geliyor!

Çok satanlarda birinci! Sony Playstation 5 indirime girdi

Çok satanlarda birinci! Sony Playstation 5 indirime girdi

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Bebek bezlerinde ve mamalarında fırsat

Bebek bezlerinde ve mamalarında fırsat

Çok satanlarda birinci! Samsonite valizde 840 TL indirim

Çok satanlarda birinci! Samsonite valizde 840 TL indirim

Philips robot süpürge günün ürünü! Fırsatı değerlendirme zamanı

Philips robot süpürge günün ürünü! Fırsatı değerlendirme zamanı

BİM'e Kumtel Isıtıcı geliyor!

BİM'e Kumtel Isıtıcı geliyor!

Yorulmak nedir unutturacak o ayakkabı burada, indirimde!

Yorulmak nedir unutturacak o ayakkabı burada, indirimde!

Yüksek ses performansı, suya ve toza dayanıklı! JBL Go 4 indirimde

Yüksek ses performansı, suya ve toza dayanıklı! JBL Go 4 indirimde

Tümünü Gör

Diğer Haberler

41 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda kişi yakalandı!

41 ilde operasyon: Çok sayıda kişi yakalandı!

Narin Güran cinayetinde son durum! İlk duruşmaya 'yasak aşk' iddiası damga vurdu, Mahkeme Başkanı o çelişkiye dikkat çekti

İlk duruşmaya 'yasak aşk' iddiası damga vurdu, o çelişki dikkat çekti

Fuhuş operasyonunda kahreden ayrıntı! Küçük yaştaki kız çocukları da yakalandı: ‘Bacaklarım ağrıyor deyince…’

Fuhuş operasyonunda kahreden ayrıntı!

Kayseri'de motosikletli saldırganlar fırına kurşun yağdırdı

Motosikletli saldırganlar fırına kurşun yağdırdı

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Kuşadası Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Kuşadası Körfezi'nde deprem

Milyonlarca liralık lüks otomobil tente arıza nedeniyle yıllardır otoparkta bekliyor! "Firma bana 'Arabanı al ne yaparsa yap. Bizi mahkemeye ver sen uğraş' dedi"

Milyonlarca liralık lüks otomobilini 4 yıldır kullanamıyor! Firmadan aldığı yanıtla hayatının şokunu yaşadı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.