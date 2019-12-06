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Çamur, engellilerin ellerinde sanat eserine dönüşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 19:02 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nin düzenlediği seramik atölyesine katılan engelliler hünerlerini konuşturuyor.atan Nilüfer Belediyesi, düzenlediği eğitim ve faaliyetlerle engellilerin gelişimine katkı sunuyor.

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nin düzenlediği seramik atölyesine katılan engelliler hünerlerini konuşturuyor.
atan Nilüfer Belediyesi, düzenlediği eğitim ve faaliyetlerle engellilerin gelişimine katkı sunuyor. Yıl boyunca düzenlenen atölyelerden biri olan seramik atölyesine katılan Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları da, seramik sanatını öğreniyor. Gülcan Karagöz’ün gönüllü olarak eğitim verdiği atölyede çamur, Bizim Ev katılımcılarının ellerinde şekillenerek esere dönüşüyor. Atölyeye katılan Bizim Ev katılımcıları ayrıca, Gülcan Karagöz’ün öğrencileriyle bir araya gelerek, birlikte seramik çalışması yapıyor.
Çamuru yoğurarak kıvama getiren engelliler, hünerlerini konuşturarak birbirinden özel objeler yapıyor. Yaptıkları çalışmaları özel boyalarla rengârenk boyayarak fırında pişirmeye bırakan Bizim Ev katılımcıları, ortaya çıkan eserleri de yıl sonunda açtıkları sergide izlenime sunuyor.

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