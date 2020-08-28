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Çamur içerisinde bulduğu paralarını suyla yıkadı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2020 14:15 | Son Güncelleme

Giresun’da selin vurduğu ilçede cadde ve sokakların temizlenmesinin ardından esnafında iş yerlerini temizleme çalışmaları sürüyor. Bazı iş yerleri çamurun içinden çıkardığı yazar kasalarının içerisinde paralarını arıyor. Çamurlu paralar ise suda yıkanarak temizlenmeye çalışılıyor.

Çamur içerisinde bulduğu paralarını suyla yıkadı

Geçen hafta sonu selin en çok vurduğu ilçede cadde ve sokaklar moloz yığınlarında kurtarılırken, asker, polis ve gönüllü vatandaşların yardımlarıyla işyerleri de çamurdan temizlenmeye devam ediyor.

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Çoğu malzemenin kullanılmaz hale geldiği iş yerlerinde değerli eşyalarda çamurun içerisinden temizlenerek kurtarılıyor. Bir iş yerinde kazmayla açılan yazar kasasının içerisinden çamur içerisinde madeni ve kağıt paralar bulundu.

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Bulunan paralar suda temizlenerek kurumaya bırakıldı.

İHA

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