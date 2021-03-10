Çamur mu yağacak? Çamur yağması iyi mi kötü mü? Meteoroloji uyardı

Meteorolojinin yaptığı uyarı sonrası Şanlıurfa ve Mardin'de oturan vatandaşlar çamur mu yağacak sorusunun yanıtı için araştırmalar yapmaya başladı. Uzmanlar "Şanlıurfa ve Mardin'de Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı bekleniyor." açıklamasını yapmıştı. Peki Şanlıurfa ve Mardin'de gerçekten çamur mu yağacak?

ŞANLIURFA VE MARDİN'DE ÇAMUR MU YAĞACAK?

Meteoroloji uzmanları yaptığı açıklama ile Şanlıurfa ve Mardin bölgelerinde çamur şeklinde yağışlar gerçekleşebileceğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Mardin'in güney kısımlarında bugün Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı beklendiğini, ayrıca çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı da her daim tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.

Kurumdan yapılan uyarıya göre, bugün Türkiye'nin doğu ve kuzey kesimlerinde hava yer yer çok bulutlu ve parçalı olacak.

Öğleden sonra Eskişehir çevreleri ve İç Ege, akşam ve gece saatlerinde Kuzey Ege kıyıları, Marmara, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in batı kıyıları, Doğu Anadolu (Kars ve Ardahan dışında), Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bayburt, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinde yağışlar bekleniyor.