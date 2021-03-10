Çamur mu yağacak? Çamur yağması iyi mi kötü mü? Meteoroloji uyardı

Meteorolojinin yaptığı uyarı sonrası Şanlıurfa ve Mardin'de oturan vatandaşlar çamur mu yağacak sorusunun yanıtı için araştırmalar yapmaya başladı. Uzmanlar "Şanlıurfa ve Mardin'de Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı bekleniyor." açıklamasını yapmıştı. Peki Şanlıurfa ve Mardin'de gerçekten çamur mu yağacak?
Meteoroloji uzmanları yaptığı açıklama ile Şanlıurfa ve Mardin bölgelerinde çamur şeklinde yağışlar gerçekleşebileceğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Mardin'in güney kısımlarında bugün Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı beklendiğini, ayrıca çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı da her daim tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.
Kurumdan yapılan uyarıya göre, bugün Türkiye'nin doğu ve kuzey kesimlerinde hava yer yer çok bulutlu ve parçalı olacak.
Öğleden sonra Eskişehir çevreleri ve İç Ege, akşam ve gece saatlerinde Kuzey Ege kıyıları, Marmara, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in batı kıyıları, Doğu Anadolu (Kars ve Ardahan dışında), Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bayburt, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinde yağışlar bekleniyor.
Şanlıurfa ve Mardin'in güney bölgelerinde Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Çamur yağması şeklinde adlandırılan bu olay meteorolojik açıdan "toz taşınımı" olarak isimlendiriliyor. Yurdumuzun Güney Doğu Anadolu bölgesinde daha fazla görülmekle birlikte tüm yurdumuzda zaman zaman görülmektedir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde havanın dönüş hareketi sebebiyle daha çok Basra üzerinden gelen toz ve kum taşındığı için yağmurla birlikte yere indiğinde kızıl bir renk aldığı biliniyor. Büyük bir endişe edilecek durum olmamakla birlikte, yağış olduğu zamanlar yollarda kayganlık arttığı için sürücülerin ve vatandaşların her ihtimale karşı tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmekte.