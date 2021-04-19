Çamur yağışıyla ilgili dikkat çeken yorum: Sigara bin kat daha zararlı

Türkiye genelinde devam eden yağışlar, Afrika’dan taşınan çöl tozlarıyla birleşince çamur yağışlarına sebep oluyor. Bu doğrultuda Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu çamur yağışı, ülke genelinde olduğu gibi Sakarya’da da etkisini gösterdi. Ülke genelinde gündem konusu olan çamur yağışları hakkında korkulacak bir durumun olmadığını belirten Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Hasan Ekerbiçer, kronik rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları gerektiğini dile getirerek sigaranın bu tozlardan bin kat daha fazla etkili olduğunu belirtti.

KİRLİ HAVALARDA YAPILMASI GEREKENLER BUGÜNLER İÇİNDE GEÇERLİ

Konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada çöl tozlarına ilişkin bilgiler veren Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalında görev yapan Prof. Dr. Hasan Ekerbiçer, “Özellikle Sahra kaynaklı çöl tozlarına maruziyet ile ilgili bölge ülkelerinde bugüne kadar çok sayıda bilimsel çalışma yapılmış. Toprağa, tarıma faydalı olmakla birlikte çok küçük partiküller içerdiği için bu tozlar PM10/PM2.5 mikrondan küçük partiküller anlamında. Büyük partiküller bu tozun içerisindeki akciğerlerimize kadar gidemiyor ama 5 mikronun altına düştüğü zaman akciğerlere, alveollere kadar gidiyor. Partikül küçüldükçe akciğer ve kalp hastalıklarına neden olabiliyor. Bu yakın bölgelerde Sahra bölgesinde yaşayan, bizden daha çok maruz kalan ülkelerde, toz yağmuru, çamur yağmurunun görüldüğü günlerde acil servis başvurularının bazı nedenlere bağlı; kalp, astım gibi hastalıklara bağlı ölümlerin artığı görülmüş. Biz yakın bölgeler kadar yoğun maruz kalmıyoruz. Dolayısı ile kirli havalarda yapılması gerekenler, bugünler içinde geçerli. Yaşlılar, astımı, alerjisi, kalp hastalığı ve genel anlamda kronik hastalığı olan kişiler mümkün olduğunca dışarıya bu dönemlerde çıkmamaya çalışsınlar. Zaten pandemi dönemindeyiz, zaten bu bahsettiğimiz insanların çoğu yasaklı dolayısı ile bugünler için ben çok korkmuyorum” dedi.