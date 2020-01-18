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  4. Çamura battı, yardım çığlıkları attı

Çamura battı, yardım çığlıkları attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 12:37 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de demir toplamak için bataklık alana giren bir vatandaş çamura battı. Çamura batan vatandaşın yardım çığlığı başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik çalışma sonrası vatandaş kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy Boğazköy Mahallesi’nde bulunan İstaç Hafriyat Atıkları Müdürlüğü sahasında meydana geldi. Erken saatte kapalı olan tesise giren ve kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, hafriyat alanında demir hurdaları toplamaya başladı. Bir süre sonra çamura saplanan vatandaş yardım çığlıkları atmaya başladı. Çamurda çırpınarak yardım çığlığını duyan vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekipleri haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu çamura saplanan vatandaş çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

YARDIM ÇIĞLIKLARI KAMERAYA YANSIDI

Hurda toplamak için girdiği çamura saplanarak kurtarılmayı bekleyen vatandaşın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çamura saplanan vatandaşın yardım çığlığı attığı görülüyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)

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çamur inşaat

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