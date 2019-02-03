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Çamura saplanan araçtaki 4 vatandaşı AKUT kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 17:06 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde araçlarının ormanlık alanda çamura saplanması neticesinde mahsur kalan 4 kişinin imdadına AKUT ekipleri yetişti.Edinilen bilgiye göre, araçlarıyla Bursa’dan gelen 4 kişi Kozpınar köyündeki ormanlık alana gezmeye gitti.

Çamura saplanan araçtaki 4 vatandaşı AKUT kurtardı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde araçlarının ormanlık alanda çamura saplanması neticesinde mahsur kalan 4 kişinin imdadına AKUT ekipleri yetişti.
Edinilen bilgiye göre, araçlarıyla Bursa’dan gelen 4 kişi Kozpınar köyündeki ormanlık alana gezmeye gitti. Bir süre sonra gezi ekibinin aracı çamura saplandı. Ormanda mahsur kalan vatandaşlar yardım talebinde bulundu. Yaklaşık 5 saat ormanda mahsur kalan şahısları AKUT Bozüyük ve jandarma ekipleri düzenledikleri başarılı operasyonla kurtardı. Güvenli bölgeye alınan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan konuyla ilgili AKUT’tan yapılan açıklamada, “AKUT Bozüyük ekibimiz, Kozpınar köyü ormanlık alanda mahsur kalan 4 vatandaşımızı bulundukları yerden kurtarmış ve güvenli alana nakletmiştir” denildi.

Çamura saplanan araçtaki 4 vatandaşı AKUT kurtardı

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