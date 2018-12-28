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Çamura saplanan köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 13:59 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde çamura saplanan sokak köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı.

Çamura saplanan köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Abdulkadir AYDINIŞIK/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde çamura saplanan sokak köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı.
Burhaniye ilçesi kırsal Yunuslar Mahallesinde bir sokak köpeği bu sabah saatlerinde çamura saplandı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine Burhaniye İtfaiyesi Gurup Amirliği Ekipleri bölgeye gitti. Saplandığı çamurda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarılarak temizlendikten sonra tekrar doğal ortamı olan sokağa salındı.

FOTOĞRAFLI

Çamura saplanan köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

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