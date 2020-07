Can Akın Çağlar: İBB'nin yeni genel sekreteriyle ilgili hangi iddialar var, CHP'liler ne diyor?

Devir teslim töreninde de bu suçlamalar gündeme geldi. İmamoğlu, iddialarla ilgili "Can Bey'le, bana hesap veremediği hiçbir konu olmadığı ve liyakata sahip olduğu için el sıkıştım. Partili dostlarımın, parti yöneticisi arkadaşlarımın bana tepkilerini, eleştirilerini yadırgamıyorum. Hepsine verecek bir cevabım var." dedi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, devir teslim törenini "Can Akın Çağlar ile 16 milyon İstanbullu için çok güzel işlere imza atacağız." diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) genel sekreterlik görevine getirilen Can Akın Çağlar, 8 Temmuz'da göreve başladı.

Can Akın Çağlar, Ziraat Bankası Genel Müdürü olduğu dönemde (2003-2011) verdiği bir röportajda, "Ziraat Bankası artık çiftçinin bankası olmaktan sıyrılıp geniş bir yelpazeye hitap eden modern bir banka haline geldi. Birçok şube müdürümüz kredi vermek için üniversitelerden şirketlere birçok kurumu ziyaret edip kredi veriyor." demişti.

"Ziraat Bankası bu krediyi vermeden önce tahsis birimince herhangi bir uygunsuzluk raporu düzenlenmiş mi? Şayet düzenlendiyse bu rapor neden dikkate alınmamış veya revize edilmemiş de kredi verilmiş? Aynı zamanda bu krediyi kredi tahsisi noktasında görev alan eski Genel Müdür Can Akın Çağlar'ın daha sonra BDDK'de görevlendirilmesi gerçekten anlaşılması güç... Hem de teftiş edilmesi gereken merciler teftiş eden noktasına geliyor."

"Bu esnada Ziraat Bankası da kredi tutarının üzerinde, 1,5 milyar liralık ipotek almış. İpotek, değerinin altında olsaydı bu da doğrudan sıkıntı yaratırdı. Ancak böyle bir durum da yok. Borcun ödenmemesi, hukuki sürecin uzamasından kaynaklı. İpotekli mallar icraya gidiyor ancak her seferinde krediyi alan kuruluş iflas kararı açıklıyor. Bu durumda parayı tahsil etme süreci uzuyor. ORA'nın sahipleri, hukuki sürecin açıklarından faydalanarak süreci uzatıyor."

Erdoğdu, ardından Akdağ'ın kurduğu bazı şirketlerin isimlerini sıralayarak "02.11.2010 tarihinde kurulan bu şirketler henüz ortada yokken bankaya kredi için başvurdu ve banka tarafından kredi değerlendirmesine alındı ve şirket kurulduktan hemen 9 gün sonra mali istihbarat raporlarının hazırlandığı evraklarla sabittir" dedi.

'Birçok tarım kuruluşunun Ziraat Bankası'ndan kredi alamazken Akdağ'ın kurduğu iddia edilen 20 şirkete 7.5 milyon TL'ye kadar ziraat kredisi verildiğini' savunan Erdoğdu, Çağlar'ın BDDK üyeliğinden istifa etmesi gerektiğini söyledi:

"Bu durum karşısında Sayın Can Akın Çağlar bence istifa etmelidir. Eğer Can Akın Çağlar bu kararı almazsa hükümetin üzerine düşen Sayın Can Akın Çağlar'ı bu soruşturmalar bitinceye kadar görevden almasıdır."

Çağlar, 2 yıla yakın bir süre daha görevinde kaldı. 2 Mayıs 2014'te ise Eureka Sigorta'da genel müdür olmak için BDDK'dan istifa etti. İstifa ettikten sonra, "Kamuda 11 yıldır görev yapıyordum. Biz kamu görevini askerlik olarak görüyoruz. Yeni görevimle birlikte askerliği bitirip eve dönmüş oldum" açıklaması yaptı.