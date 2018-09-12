Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Can Ataklı, "İstanbul'a Davutoğlu sürprizi olabilir" başlığıyla yayımlanan yazısında Ankara için kulislerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiği iddiasını yineledi.
Bugüne dek İstanbul için çok süpriz bir isim duymadığını ifade eden Ataklı, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok yakın olduğunu ileri sürdüğü bir kaynağın kendisine "Bana öyle geliyor ki İstanbul'a Ahmet Davutoğlu'nu aday gösterecekler" dediğini öne sürdü.
Ataklı, kaynağının, "Reis çok pragmatiktir. Ahmet Davutoğlu'nun aday gösterilmesi halinde kazanma potansiyeli görüyordur", "Davutoğlu aday gösterilirse en az beş yıl bayrak açmaz. Bu arada Erdoğan yeniden seçilir, böylece sorun olmaz" ifadelerini kullandığını iddia etti.
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