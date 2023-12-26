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Can Ataklı'dan ilk açıklama! Şehit babası hakkındaki sözleri tepki çekmişti: "Yanlış bir şey yapmadım, özür dilerim"

26.12.2023 12:43 | Son Güncelleme:
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Şehit babası Mehmet Aslan'a yönelik sözleri tepki çeken ve hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Can Ataklı "yanlış bir şey yapmadığını" ve "algı operasyonunun hedefine oturtulduğunu" savundu. Ataklı, "Söylediğim bir cümle konuşmanın tamamını değil sadece o bölümünü bile tam izlemeyen birçok şehit yakınını kırmış olabilir. Bu nedenle öncelikle hepsinden özür dilerim" dedi.

Can Ataklı'dan ilk açıklama! Şehit babası hakkındaki sözleri tepki çekmişti: "Yanlış bir şey yapmadım, özür dilerim"

Pençe Kilit harekatı bölgesinde terör örgütünün hain saldırısında şehit düşen Mehmetçiklerden biri de Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan oldu. Aslan'ın babası, oğlunun cenaze töreninde "Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya, selam gönderenlere de hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine gazeteci Can Ataklı'nın yaptığı açıklama tepki çekmişti.

"ŞEHİT BABASI OLUNCA İSTEDİĞİNİ SÖYLEMEYE HAKKIN MI VAR?"

Ataklı, YouTube kanalında yaptığı konuşmada şehit babası Aslan'ı hedef alarak "Mikrofon tutuşturuyorlar adamın eline. 'Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' diyor. Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var? Ama eline mikrofon verip söyletenlere tabii bunu söylüyorum. Acılı bir adam, eline mikrofon veriyorlar" şeklinde konuştu.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataklı'nın paylaştığı videoda, şehit aileleri ve şehit babaları hakkında söylediği sözleri, "olumsuz ve saldırı niteliğinde" olarak değerlendirmişti.

Başsavcılık, Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

Gazeteci Can Ataklı'nın sözleri tepki çekti: "Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" Gazeteci Can Ataklı'nın sözleri tepki çekti: "Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?"

"HAYATIM EN BÜYÜK LİNÇ KAMPANYASI"

Soruşturmanın ardından ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Ataklı şunları ifade etti:

"Mesleğe tam 47 yıl önce başladım. Çok güzel günlerin yanı sıra büyük sıkıntılar yaşadığım dönemler de oldu elbette Yazdıklarım söylediklerim nedeniyle zaman zaman ağır eleştirilerle hatta linç kampanyaları ile çok karşılaştım Ancak hiçbiri dünkü Youtube konuşmamdan sonra başlatılan linç kampanyası kadar büyük olmadı.

22 dakikalık konuşmamın sadece 9 saniyelik bir bölümü saray trolleri ve yandaş medya tarafından servis edildi ve kıyamet koptu. Bunca yıllık meslek hayatımda neler yaptığımı, neler yazdığımı neler söylediğimi bilenler elbette buna gülüp geçti ama, kampanya o kadar büyük hale geldi ki beni çok sevenler bile korkuya kapıldı.

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PKK terörünü başladığı günden beri bilen ve izleyen biriyim. Her şehit haberi geldiğinde benim de yüreğimin nasıl yandığını bilen biliyor, zaten bu anlatılmaz, içi yanan insanın tutum ve davranışlarına yansır bu. Ancak bugün öyle bir ortamda yaşıyoruz ki azgın bir şovenizm bir anda tüm ülkeyi esir alabiliyor, yaratılan algıdan toplumun tüm kesimleri etkilenebiliyor.

"HEPSİNDEN ÖZÜR DİLERİM"

Dünkü konuşmamda şehit cenazelerini istismar ederek bunu kin ve nefrete çevirmek isteyenleri eleştirirken söylediğim bir cümle konuşmanın tamamını değil sadece o bölümünü bile tam izlemeyen birçok şehit yakınını kırmış olabilir. Bu nedenle öncelikle hepsinden özür dilerim.

"YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIM, OPERASYONUN HEDEFİNDEYİM"

Buna karşı yanlış bir şey yapmadığımı, iktidarın hakim kıldığı algı operasyonunun hedefine oturtulduğumu da söylemek istiyorum."

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şehit Can Ataklı
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