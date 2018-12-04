Can Ataklı'dan seçim iddiası: Ankara'da Meral Akşener...

CHP ve İYİ Parti'nin bu hafta içinde büyükşehir belediye başkanı adaylarını açıklayacağını belirten Ataklı, AK Parti'nin adayının Erdoğan'ın gezisinin ardından açıklanacağını aktardı. Yaygın inanışın Binali Yıldırım'ın İstanbul adayı olacağını ancak böyle olmayabileceğini iddia eden Ataklı, Yıldırım'ın seçimde yarışa girmek istemediğini öne sürdü. Ataklı, Yıldırım'ın “Belediye

başkanlığı farklı, koca İstanbul'un uzaktan kumanda ile yönetilmesi çok zor. Ayrıca bu beni de çok yıpratacaktır” dediğini köşesine taşıdı.

"MUHALEFET İLE AK PARTİ'NİN SON SAVAŞI"



İYİ Parti ve CHP'nin üzerinde anlaşacağı ismin AK Partililerin de kabul edeceği bir isim olursa, İstanbul'da dengelerin bir anda değişeceğini belirten Ataklı, CHP'de çok sayıda kişinin aday olmak için başvuru yaptığını ifade etti. Seçimlerin muhalefetle AK Parti arasındaki 'son savaş' olarak nitelendirildiğini köşesine taşıyan Ataklı, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu seçimlerde AKP'nin geriletilmesi, özellikle Ankara ve İstanbul'da hakimiyetin muhalefete geçmesi ile siyasetteki dengelerin tamamen değişeceğine inanılıyor. Bu nedenle nasıl AKP'nin Ankara ve İstanbul'u kaybetmeye tahammülü olmayacaksa muhalefetin de bu kenti mutlaka alması gerekiyor. Ben de milyonlarca kişi gibi İstanbul ve Ankara adaylarının kim olabileceği yönünde aylardır kafa yoruyorum. İsimleri herkes gibi çok merak ediyorum.