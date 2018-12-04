Can Ataklı'dan seçim iddiası: Ankara'da Meral Akşener...

CHP ve İYİ Parti'nin bu hafta içinde büyükşehir belediye başkanı adaylarını açıklayacağını belirten Ataklı, AK Parti'nin adayının Erdoğan'ın gezisinin ardından açıklanacağını aktardı. Yaygın inanışın Binali Yıldırım'ın İstanbul adayı olacağını ancak böyle olmayabileceğini iddia eden Ataklı, Yıldırım'ın seçimde yarışa girmek istemediğini öne sürdü. Ataklı, Yıldırım'ın “Belediye
başkanlığı farklı, koca İstanbul'un uzaktan kumanda ile yönetilmesi çok zor. Ayrıca bu beni de çok yıpratacaktır” dediğini köşesine taşıdı.
"MUHALEFET İLE AK PARTİ'NİN SON SAVAŞI"
İYİ Parti ve CHP'nin üzerinde anlaşacağı ismin AK Partililerin de kabul edeceği bir isim olursa, İstanbul'da dengelerin bir anda değişeceğini belirten Ataklı, CHP'de çok sayıda kişinin aday olmak için başvuru yaptığını ifade etti. Seçimlerin muhalefetle AK Parti arasındaki 'son savaş' olarak nitelendirildiğini köşesine taşıyan Ataklı, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Bu seçimlerde AKP'nin geriletilmesi, özellikle Ankara ve İstanbul'da hakimiyetin muhalefete geçmesi ile siyasetteki dengelerin tamamen değişeceğine inanılıyor. Bu nedenle nasıl AKP'nin Ankara ve İstanbul'u kaybetmeye tahammülü olmayacaksa muhalefetin de bu kenti mutlaka alması gerekiyor. Ben de milyonlarca kişi gibi İstanbul ve Ankara adaylarının kim olabileceği yönünde aylardır kafa yoruyorum. İsimleri herkes gibi çok merak ediyorum.
"AKP'LİLERİN OY VERECEKLERİ ADAY İLHAN KESİCİ"
Elbette “gönlümden geçen” isimler var. Elbette “belediye başkanı olarak çok başarılı olur” diye düşündüğüm siyasetçiler var. Ama bu kez öncelik “seçimi mutlaka kazanmak” olunca mantık öne geçiyor. “Kim kazanır?” sorusu öne geçiyor geçmesine ama bu kişinin aynı zamanda “çok iyi bir belediye başkanı olması” da konunun olmazsa olmazı. Bu açıdan bakınca İstanbul için muhalefetin üzerinde anlaşabileceği, kızgın ve küskün AKP'lilerin de gönül rahatlığı içinde oy verecekleri aday olarak İlhan Kesici'yi görüyorum. Kesici hem devlet hem de siyaset deneyimi çok yüksek bir isim. Tuttuğunu koparan, kararlı, atak bir karakteri var. Türkiye kadar dünya deneyimi de hayli yüksek. Muhalefetin her kesiminin üzerinde karar kılabileceği bana göre en “mantıklı” seçim İlhan Kesici olacaktır.
"ANKARA İÇİN EN MANTIKLI SEÇİM MERAL AKŞENER"
Ankara için ise bana göre en mantıklı seçim Meral Akşener'dir. Daha önce MHP kökenli Mansur Yavaş'a oy vermekte hiçbir sakınca görmeyen Ankara'daki CHP'li seçmenlerin Akşener'e hiçbir itirazları olacağını düşünmüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentine yakışacak bir kadın olan Akşener ayrıca çok başarılı bir belediye başkanı da olacaktır.
Birkaç gündür “İstanbul ve Ankara için en mantıklı adaylar kimler” sorusuna cevap bulmak için pek çok siyasetçi ile konuştum, fikir almaya çalıştım. Ankara için Meral Akşener'in adını söylediğimde aldığım ilk tepki hep şu oldu; “Meral Akşener daha yeni bir parti kurdu. Belediye başkanı olur mu, olursa ne olur? Partisine ne olacak?” Bu tepkiyi verenlere hemen Fransa ve Jacques Chirac örneğini veriyorum. İki dönem Fransa Cumhurbaşkanlığını yapan Jacques Chirac, 1976 yılında başbakanlığını yaptığı Valery Giscard d'Estain'le anlaşmazlığa düştü ve Cumhuriyet için Demokratlar Birliği Partisi'ni (RPR) kurdu. 5 Aralık 1976'da partisinin başkanı seçilen Chirac, 4 Kasım 1994'e kadar bu makamda oturdu. Chirac 1977 yerel seçimlerinde Paris Belediye Başkanlığı'na adaylığını koydu ve kazandı.
Ardından iki kez Fransa Cumhurbaşkanlığı'na aday olan Chirac, amacına üçüncü seçimde ulaştı ve 1995 yılındaki seçimleri kazandı. Bir açıdan bakınca Akşener ile Chirac'ın siyasi hayatları birbirine benziyor. Akşener de tıpkı Chirac gibi lideriyle ters düşünce parti kurmuştu. İYİ Parti Başkanı, genel başkanlığı bırakmadan Ankara adayı olabilir ve kazanırsa da iki görevi birden sürdürebilir."
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