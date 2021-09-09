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Can Ataklı'nın başörtülü öğretmenle ilgili sözleri davasında yeni gelişme

09.09.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Can Ataklı'nın, EBA TV'de eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanması davasında, dosyanın mütalaa hazırlanması için savcılığa gönderilmesine karar verildi.

Can Ataklı'nın başörtülü öğretmenle ilgili sözleri davasında yeni gelişme

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Can Ataklı katılmadı. Duruşmada şikayetçi Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları yer aldı.

"CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Duruşmada söz verilen KADEM avukatı Aybüke Ekici şikayetlerinin devam ettikleri belirterek , "Gazeteci Can Ataklı'nın kendisini de ne kadar tecrübeli bir gazeteci olduğunu beyan etmiştir. Bu nedenle söylediklerini bilinçli bir şekilde, sonuçlarını düşünerek söylemiştir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Can Ataklı'nın avukatı Bilgütay Hakkı Durma ise, "KADEM'in davaya katılması yönüne ret kararı verilmiştir. Bu nedenle yeni bir değerlendirme yapılmasına gerek olmadığını düşünüyoruz. Savcının mütalaasından sonra beyanda bulunacağız" diye konuştu. Mahkeme esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine karar verdi.

Öte yandan adliye sarayı önünde basın açıklamasın yapan KADEM avukatı Aybüke Ekici, "KADEM olarak, davaya katılma talebimizin ret olunmasına rağmen, olayın gerçekleştiği ilk günden itibaren konunun yakından takipçisi olarak sanığın, vicdan sahibi herkesin edecek bir karar ile cezalandırılmasını talep ediyoruz " dedi. (DHA)

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