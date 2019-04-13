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Can Bartu son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 15:17 | Son Güncelleme

Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane isminin cenazesi, öğleyin kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi - Can Bartu'nun cenaze namazına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: "Bütün Türk sporcularının Can Bartu'nun Metin Oktay'ın kişiliğini, beyefendiliğini, sahadaki mertçe karakterini örnek almasını dilerim" - TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik: "Can Bartu her zaman aradığım, eksikliğini hissedeceğim çok büyük bir insandı"

İSTANBUL (AA) - Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi, 83 yaşında hayatını kaybeden Can Bartu son yolculuğuna uğurlandı.

Can Bartu'nun Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğleyin kılınan cenaze namazına, ailesinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi Ömer Onan, eski Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, sarı-lacivertli futbol takımının teknik heyet ve oyuncuları, kulübün diğer şubelerinin sporcu ve yöneticileri, eski futbolcular ile kulüp çalışanları, spor, siyaset ve medya dünyasından isimler katıldı.

Cenaze namazının ardından Can Bartu'nun naaşı omuzlara alınarak cenaze aracına götürüldü. Merhumun cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Mustafa Cengiz: "Biz bu isimleri örnek aldık"

Cenaze namazı öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe camiasının acısını paylaştığını belirtti.

Can Bartu'nun Türk sporu adına önemli bir isim olduğunun altını çizen Cengiz şöyle konuştu:

"Metin Oktay'la Hakkı Yeten'le... onlarla büyüdük. Biz bu isimleri örnek aldık. Onların dürüstlüğünü, karakterlerini, dürüst düellocu karakterlerini kendimize örnek aldık. Onların aziz hatırası önünde saygıyla eğilirim. Bütün Türk sporcularının da Can Bartu'nun Metin Oktay'ın kişiliğini, beyefendiliğini, sahadaki mertçe karakterini örnek almasını dilerim. Türk sporunun ve Fenerbahçe camiasının acısını paylaşırım. Bu isimleri tek bir camiaya mal etmek yanlış olur. Bu isimler simgedir. Başımız sağ olsun."

Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü'nün televizyonu FB TV'ye de Can Bartu'nun vefatıyla ilgili olarak özel olarak konuştu.

- Şenes Erzik: "Can Bartu çok büyük bir insandı"

TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik de "Can Bartu her zaman aradığım, eksikliğini hissedeceğim çok büyük bir insandı." dedi.

Bartu'nun yalnızca başarılı bir sporcu değil, adeta bir diplomat gibi görev yaptığını da aktaran Erzik, "Lazio'da, Fiorentina'da özellikle oynadığı zamanlar Türk futbolunun içe dönük zamanlarıydı. O zamanlar bir hatıram var. Beraber oynadığı takım arkadaşı Kurt Hamrin'in galip geldikleri bir maçtan sonra Sinyor'u sormuşlar. Verdiği cevap aynen şöyle: Altın tabakta pas ikram eden Türk. Hiç unutmam çocukluğumdan beri. Yeri doldurulamaz. Ben o 1970'li yıllarda Can Bartu'yu takip ederken 1971'de bir oğlum oldu ve adını da Can koydum." ifadelerini kullandı.

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