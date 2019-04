Can Bartu son yolculuğuna uğurlanıyor

Başkan Koç, şunları kaydetti:

"Ona hayranlık duyan nesiller, onun adını taşıyan nesillere dönüştü. Ona duydukları sevgi ve saygıdan dolayı kimi aileler çocuklarına Can ve Bartu isimlerini verdi. Türk spor tarihinde böyle sembol olmuş kaç sporcu var? Can Bartu'muzu bundan sonra gelecek nesillere aktarmak hepimizim sorumluluğunda. İyi ki Fenerbahçeli olmuş. Biliyoruz ki artık aramızda olmasa da her zaman kalbimizde yaşayacak. İnsanoğlu var oldukça efsaneler ölmez. Ne şanslıyız ki Can Bartu'yu tanıyan insanlarız. Yarınki derbi maçı beraber seyretmeyi planlıyorduk. Allah'ın takdiridir ki maçı birlikte izleyemeyeceğiz. Keşke bizimle yarın birlikte olabilseydi. Yarın burada 50 bin ve bulundukları yerlerde milyonlarca Fenerbahçeli Can Bartu'nun yerine maçı izleyecek. Gözün arkanda kalmasın. Bu taraftar, bu çocuklar yarın senin için oynayacak ve kazanacak. Asla unutmayacak. Bu formayı taşıyacak binlerce sporcu seni her zaman sevgi ve saygıyla hatırlayacak. Her zaman gururla taşıdığın çubuklu forma bize emanet. Hakkını helal et bizlere. Ailesine, camiamıza ve Türk sporuna başsağlığı diliyorum."